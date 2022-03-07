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В казанском аэропорту в честь Международного женского дня выступил оркестр — видео

23:59, 07.03.2022
В казанском аэропорту в честь Международного женского дня выступил оркестр — видео
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня в аэропорту им. Г. Тукая в честь Международного женского дня выступил эстрадно-джазовый оркестр Flesh Sound Казанского государственного института культуры. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Пассажиры, ожидающие вылета, и прибывшие в столицу Татарстана туристы обрадовались музыкальному сюрпризу.

В преддверии праздника «Реальное время» выясняло у жительниц Казани, какой подарок они хотели бы получить на 8 Марта. Подробности опроса — в видеорепортаже интернет-газеты.

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