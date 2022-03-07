«Пропускаем быстро и легко»: Слуцкий подвел итог матча с «Ахматом»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий дал оценку победного выездного матча против грозненского «Ахмата» (2:1). По его словам, казанцам удалось выждать свой момент на контратаке, чтобы забить победный гол.

«В третьей игре подряд первыми пропускаем, причем очень быстро и как-то очень легко. Это был такой холодный душ, но очень рад, что смогли проявить характер, отыграться. В последние минут 15 «Ахмат» пытался выиграть и оказывать большое давление на наши ворота, но в таком случае есть шанс поймать на контратаке, что мы и сделали», — сказал специалист.

Также он оценил выступление новичка команды Виталия Лисаковича. На счету белорусского нападающего пять мячей в трех играх за «Рубин»:

«Пока сыграли только три игры. У него высочайшая результативность, нужно добавить и голевую передачу. Посмотрим».

«Рубин» поднялся на десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 20 турах. Следующий матч казанцы проведут дома с «Ростовом» 14 марта.