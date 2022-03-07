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«Нефтехимик» уступил «Трактору» в четвертом матче и завершил выступление в Кубке Гагарина

22:49, 07.03.2022
«Нефтехимик» уступил «Трактору» в четвертом матче и завершил выступление в Кубке Гагарина
Фото: vk.com/h.c.neftekhimik

Нижнекамский «Нефтехимик» уступил на своем льду челябинскому «Трактору» (2:3) в четвертом матче 1/4 финала Восточной конференции и закончил свое выступление в нынешнем сезоне. Счет в серии — 0:4 в пользу «Трактора».

В составе нижнекамцев шайбами отметились Марат Хайруллин (в большинстве) и Павел Вихарев. У челябинцев забили Телегин, Гика и Стась.

Завтра в Балашихе в четвертом матче сыграет другая татарстанская команда — «Ак Барс» сразится с действующим чемпионом «Авангардом».

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