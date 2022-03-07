Минобороны России и ООН провели встречу по гуманитарной ситуации на Украине

Встреча представителей Минобороны России и ООН по гуманитарной ситуации на Украине прошла в Москве, сообщает «РИА Новости».



Как сообщили в ведомстве, на встрече представители обсудили взаимодействие при решении гуманитарных задач на территории Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Вооруженные силы России сегодня с 10.00 объявили режим тишины и открыли гуманитарные коридоры для эвакуации жителей из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум.

Фото: pixabay.com

Накануне власти Мариуполя объявили эвакуацию местных жителей по гуманитарному коридору спустя сутки после срока, обговоренного с российской стороной. Покинуть населенный пункт можно было на автобусах и личном транспорте.

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Маргарита Головатенко