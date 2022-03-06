Квартальнов: «У меня в команде все обалденские исполнители, но пока не можем переиграть вратаря»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итог третьего матча серии против «Авангарда» (0:2) в первом раунде Кубка Гагарина. Он отметил, что казанской команде не хватает везения, чтобы реализовать свои многочисленные моменты.

«Хорошая была игра, мы неплохо играли. К сожалению, пока вратарь «Аангарда» нас переигрывает. Нам нужно найти момент, нужно забить первыми, есть очень много моментов, но забить пока не получается.

Бывают такие игры, когда не получается забить, но если мы продолжим так играть, то найдем ключики», — сказал наставник «Ак Барса»

Также специалист заявил, что доволен уровнем своих хоккеистов.

«У меня в команде все обалденские исполнители, но пока мы не можем переиграть вратаря», — заявил Квартальнов.

Следующий матч команды проведут во вторник, 8 марта, в Балашихе на «Балашиха Арене». Начало встречи — 17.00 по московскому времени.