Сбер: карты МИР продолжат работать без ограничений

Сегодня стало известно, что международные платежные системы Visa и Mastercard ограничат* свою работу в России. При этом, как заверили в Сбербанке, все электронные кошельки на картах МИР продолжат работать без ограничений.

Напоминаем, что любую оплату на терминалах Сбера можно проводить с картами, выпущенными банками РФ, просто вставив карту или приложив ее бесконтактно.

Ограничения коснутся только сервисов токенизации карт Visa и Mastercard, которые работают в кошельках Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay и SberPay(Android NFC).

При этом в настоящее время сервисы работают, ограничения вступят в действие 10 марта 2022 года.

Cервисы Сбера ПлатиQR, SberPay (онлайн) и сервисы СБП ограничения никак не затронут.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО " Сбербанк"