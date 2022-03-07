В Казани проведут соревнования по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги за 8,2 млн рублей

Фото: Олег Тихонов

В Казани в 2022 году планируется провести Всероссийские соревнования и этап кубка ФТСАРР по акробатическому рок-н-роллу, 3-й этап кубка ФТСАРР по буги-вуги, Всероссийские соревнования студенческой лиги танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла. На услуги по подготовке и их проведению потратят 8,2 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает Минспорта Татарстана, источником финансирования — бюджет республики. Подрядчику потребуется предоставить объекты спортивных сооружений для проведения мероприятий, организовать питание для волонтеров, членов оргкомитета и делегаций, чайный стол для почетных гостей на 30 человек, кофе-брейки для тренеров, судей и организаторов. Кроме того, понадобится обеспечить участников транспортом и предоставить медицинскую помощь. Также оказать услуги звукового и светового обеспечения и организовать проезд и проживание членов судейского состава и оргкомитета.

Соревнования проводятся с 25 по 27 марта 2022 года. Заявки можно подавать до 10 марта. Срок оказания услуг — с даты заключения контракта и до 31 марта 2022 года.

Фото: Олег Тихонов

В декабре прошлого года Комитет физической культуры и спорта ИКМО Казани объявил тендер на проведение 68 спортивных мероприятий в городе. Начальная цена контракта составляла 6,5 млн рублей.

Дарья Акимова