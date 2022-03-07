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Ученые из КФУ создали модель физических колебаний Луны

00:30, 07.03.2022
Ученые из КФУ создали модель физических колебаний Луны
Фото: media.kpfu.ru

Группа ученых Астрономической обсерватории им. Энгельгардта Казанского федерального университета создала новую модель физической либрации (колебаний) Луны. Об этом сообщается на сайте вуза.

Прогнозирование положений Луны в космосе имеет большую ценность для ее исследования и использования в качестве базы для будущих космических миссий. По словам одного из авторов исследования, профессора Института физики КФУ и директора Астрономической обсерватории Юрия Нефедьева, модель, созданная в университете, рассматривает колебания естественного спутника Земли с фундаментальной точки зрения и отличается от остальных теорий физической либрации учетом многих дополнительных планетофизических влияний на его движение.

Также отмечается, что это достижение казанских ученых включили в список наиболее важных астрономических исследований 2021 года, согласно решению Бюро научного совета по астрономии Российской академии наук.

Фото: Максим Платонов

В начале марта Юрий Нефедьев оценил опасность летящего к Земле астероида. Он относится к группе аполлонов и имеет диаметр примерно 1,3 километра. Потенциально опасный космический объект 138971 (2001 CB21) прошел на максимально близком от нашей планеты расстоянии 4 марта около 11.00 по московскому времени. Профессор отметил, что нет оснований предполагать, что астероид в обозримом будущем может упасть на Землю.

Дарья Акимова
ОбществоОбразование Татарстан

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