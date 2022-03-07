Ученые из КФУ создали модель физических колебаний Луны

Группа ученых Астрономической обсерватории им. Энгельгардта Казанского федерального университета создала новую модель физической либрации (колебаний) Луны. Об этом сообщается на сайте вуза.

Прогнозирование положений Луны в космосе имеет большую ценность для ее исследования и использования в качестве базы для будущих космических миссий. По словам одного из авторов исследования, профессора Института физики КФУ и директора Астрономической обсерватории Юрия Нефедьева, модель, созданная в университете, рассматривает колебания естественного спутника Земли с фундаментальной точки зрения и отличается от остальных теорий физической либрации учетом многих дополнительных планетофизических влияний на его движение.

Также отмечается, что это достижение казанских ученых включили в список наиболее важных астрономических исследований 2021 года, согласно решению Бюро научного совета по астрономии Российской академии наук.

Фото: Максим Платонов

В начале марта Юрий Нефедьев оценил опасность летящего к Земле астероида. Он относится к группе аполлонов и имеет диаметр примерно 1,3 километра. Потенциально опасный космический объект 138971 (2001 CB21) прошел на максимально близком от нашей планеты расстоянии 4 марта около 11.00 по московскому времени. Профессор отметил, что нет оснований предполагать, что астероид в обозримом будущем может упасть на Землю.



Дарья Акимова