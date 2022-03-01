Профессор КФУ оценил опасность летящего к Земле астероида

К Земле движется потенциально опасный астероид 138971 (2001 CB21) — он пройдет на максимально близком от нашей планеты расстоянии 4 марта около 11.00 по московскому времени, сообщил профессор кафедры вычислительной физики и моделирования физических процессов Института физики, директор Астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта Казанского федерального университета Юрий Нефедьев.



По его словам, астероид относится к группе аполлонов и имеет диаметр примерно 1,3 километра. 4 марта он приблизится к Земле на расстояние 4,8 миллиона километров и будет находиться от нас в десять раз дальше, чем Луна.

Профессор отметил, что нет оснований предполагать, что астероид в обозримом будущем может упасть на Землю. Однако если предположить, что астероид диаметром 1,3 километра упадет на Землю, катастрофа неизбежна:

— В случае падения космического тела такого размера на планете будут огромные разрушения и цунами, если он в океан упадет. Климат тоже изменится, потому что в атмосферу будет выброшено огромное количество пыли, которая станет задерживать солнечные лучи. То же самое произойдет, если, к примеру, взорвется Йеллоустонский супервулкан, — сказал директор обсерватории.

В этом году в ночь со 2 на 3 января жители России могли наблюдать первый в 2022 году звездопад. Жители Татарстана могли наблюдать самый красивый звездопад 2021 года этим летом в августе. В ночь с 12 на 13 августа можно было увидеть до 110 метеоров в час.

Маргарита Головатенко