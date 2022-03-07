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Сегодня в Татарстане небольшой снег, гололедица и до -10 градусов

05:27, 07.03.2022
Сегодня в Татарстане небольшой снег, гололедица и до -10 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В понедельник, 7 марта, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица.

Ветер ожидается северо-западный с переходом на юго-восточный умеренный.

Максимальная температура воздуха днем составит от -5 до -10 градусов. В Казани ожидается от -9 до -11 градусов. В Набережных Челнах синоптики обещают от -11 до -13 градусов.

Общество Татарстан

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