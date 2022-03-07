Сегодня в Татарстане небольшой снег, гололедица и до -10 градусов
В понедельник, 7 марта, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица.
Ветер ожидается северо-западный с переходом на юго-восточный умеренный.
Максимальная температура воздуха днем составит от -5 до -10 градусов. В Казани ожидается от -9 до -11 градусов. В Набережных Челнах синоптики обещают от -11 до -13 градусов.Общество Татарстан
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