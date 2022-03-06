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В Татарстане проживает более 2 млн женщин

08:58, 06.03.2022 2
В Татарстане проживает более 2 млн женщин
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане проживает более 2 млн женщин, из них в экономике заняты почти 950 тысяч. Такие данные приводит Татарстанстат.

Средний возраст женщин в городе составляет 41 год, на селе — 45 лет. Средняя продолжительность жизни в городе — 77,65 года, в селе — 77,67 года. Также в среднем татарстанские женщины получают зарплату в размере 31,7 тысячи рублей.

По данным Татарстанстата, в республике на 1 тысячу женщин приходится 863 мужчины.

Согласно результатам исследования сервиса по поиску работы hh.ru, самая популярная профессия среди татарстанских женщин — менеджер по продажам и по работе с клиентами. 8,3 тысячи жительниц республики сегодня ищут именно такую работу. В топ-10 также вошли продавец-кассир, секретарь, экономист, офис-менеджер и др.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 06 мар
    Из двух миллионов один миллион - пенсионерки и предпенсионерки.
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  • Анонимно 10:44
    Значит население Татарстана около 3,5 млн. человек. Четверть Москвы?
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