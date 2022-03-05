Названа самая популярная профессия у татарстанских женщин

Самой популярной профессией среди татарстанских женщин стала профессия менеджера по продажам и по работе с клиентами. 8,3 тысячи жительниц республики сегодня ищут именно такую работу. Средняя заработная плата, на которую они рассчитывают, составляет 44 тысячи рублей, говорится в исследовании сервиса по поиску работы hh.ru (есть в распоряжении «Реального времени»).

Второе место по популярности среди соискательниц — профессия администратора. В регионе есть 7,9 тысячи таких резюме. Среднее зарплатное ожидание — 34,8 тысячи рублей. Третье место — бухгалтер. На сайте выложено 5,9 тысячи женских резюме.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В топ-10 профессий, наиболее популярных у женщин Татарстана, вошли: продавец-кассир (4,9 тыс. резюме), секретарь (3,1 тыс. резюме), экономист (2,6 тыс. резюме), офис-менеджер (2,4 тыс. резюме), оператор ПК (2,2 тыс. резюме), кредитный специалист (2,1 тыс. резюме) и курьер (1,9 тыс. резюме).



В преддверии Международного женского дня «Реальное время» спросило у жительниц Казани, какой подарок они хотели бы получить на 8 Марта.



Татьяна Леухина