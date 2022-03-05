МЧС Татарстана из-за непогоды попросило глав муниципалитетов провести превентивные мероприятия

Начальник Главного управления МЧС России по Татарстану генерал-лейтенант внутренней службы Рафис Хабибуллин предупредил руководителей ведомств и глав муниципалитетов о рисках сильного ветра и связанных с этим превентивных мероприятиях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По прогнозу, на территории республики вечером 5 марта и ночью 6 марта местами ожидается очень сильный северный ветер порывами до 25 м/с. В связи с этим увеличиваются риски аварий на объектах энергетического комплекса и ЖКХ, обрушения слабо укрепленных строительных и рекламных конструкций, падения ветхих деревьев и башенных кранов. Также растет вероятность чрезвычайных ситуаций на авиационном транспорте.

Учитывая все это, главам муниципалитетов нужно организовать проведение превентивных мероприятий по снижению риска возникновения ЧС. А также довести информацию по прогнозу погоды до руководителей производственных объектов и объектов с массовым пребыванием людей, учреждений с массовым пребыванием детей, до организаторов экскурсионных и туристических маршрутов.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня Гидрометцентр Татарстана предупредил жителей республики об ухудшении погодных условий. 5 марта ночью местами ожидается туман и метель с ухудшением видимости до 500—1000 метров. Возможен мокрый снег и образование снежных заносов.

Дарья Акимова