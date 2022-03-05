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Татарстанцев предупредили о сильном северном ветре в воскресенье

17:24, 05.03.2022 1
Татарстанцев предупредили о сильном северном ветре в воскресенье
Фото: 16.mchs.gov.ru

Гидрометцентр Татарстана предупредил жителей республики об ухудшении погодных условий.

С вечера 5 марта и до ночи 6 марта в Татарстане ожидается очень сильный северный ветер порывами до 25 м/с.

5 марта ночью в Татарстане местами ожидается туман и метель с ухудшением видимости до 500—1000 метров. Возможен мокрый снег и образование снежных заносов.

В Гидрометцентре предупреждали, что в выходные в Татарстане ожидается ухудшение погоды. В воскресенье, 6 марта, ночью и утром сохранятся сильный ветер порывами 17—22 м/с, а также метель.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 05 мар
    А сегодня же штиль был...
    Своевременно не могут предупреждать??
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