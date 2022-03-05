В Татарстане задержали мужчину, выращивающего коноплю у себя дома

Сотрудники МВД по Кукморскому району задержали безработного жителя Кукмора 1990 года рождения, который выращивал у себя дома растения, содержащие наркотическое вещество, сообщили в МВД по РТ.



В результате проведения обыска по месту проживания задержанного изъяли кусты конопли и наркотическое средство «марихуана» общей массой 18,79 грамма. Общая масса изъятых наркотических средств составила 2,2 кг.

Задержанный рассказал, что в июне прошлого года решил выращивать коноплю для личного потребления. Для этого он купил необходимые материалы для оборудования лаборатории по выращиванию наркосодержащих растений у себя дома.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В связи с отказом от прохождения медицинского освидетельствования в отношении мужчины был составлен административный материал по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача».

В Бугульме недавно полицейские задержали 39-летнего ранее судимого мужчину, который выращивал коноплю в частном доме. В общей сложности сотрудники правоохранительных органов изъяли 32 растущих куста. Результаты химического исследования показали, что растением является конопля. Общая сухая масса превысила 2 кг.

Маргарита Головатенко