В Бугульме полицейские задержали мужчину, который выращивал коноплю

Фото: Максим Платонов

В Бугульме полицейские задержали 39-летнего ранее судимого мужчину, который выращивал коноплю. Возбуждено уголовное дело по ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Установлено, что мужчина выращивал растение в частном доме. В общей сложности сотрудники правоохранительных органов изъяли 32 растущих куста. Результаты химического исследования показали, что растением является конопля. Общая сухая масса превысила 2 кг.

Фото: 16.мвд.рф

В январе коноплю изъяли у 28-летнего жителя Высокогорского района республики. Сотрудники полиции провели обыск по месту жительства мужчины. Оказалось, что подвальное помещение было оборудовано под выращивание растений, содержащих наркотические средства. Возбуждено уголовное дело.



Диана Жиленкова