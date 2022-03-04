В выходные в Татарстане ожидается ухудшение погоды

Фото: Максим Платонов (архив)

В выходные в Татарстане ожидается ухудшение погоды. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

В субботу, 5 марта, ночью в Татарстане местами ожидается туман и метель с ухудшением видимости до 500—1000 метров. Также утром и днем сильный ветер порывами от 17 до 22 м/с, мокрый снег и образование снежных заносов.

В воскресенье, 6 марта, ночью и утром сохранятся сильный ветер порывами 17—22 м/с, а также метель.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера синоптики сообщили, что в ближайшие выходные и в начале следующей недели в Татарстане ожидается похолодание. В дневное время синоптики прогнозируют до -10 градусов, а в ночное — до -20 градусов.



Максим Кокунин