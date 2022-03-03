Минниханов о санкциях Запада: «При чем здесь простые люди?»

Фото: Максим Платонов (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал санкции, которые западные страны вводят в ответ на проведение Россией специальной военной операции на Украине. Он недоволен тем, что отключение некоторых российских банков от SWIFT и закрытие воздушного пространства ряда государств сказывается на обычных гражданах.

— Ну как можно отключать от системы банковских карт простых людей? Ну отключите вот меня, отключите там федеральное правительство. При чем здесь простые люди? Или закрыть небо. Закройте небо для тех, кто нежелателен. Все к этому шло. И конечно, все, что произошло, это несправедливо, — заявил Минниханов.

О специальной военной операции президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Он объяснил, что решение принято в связи с тем, что «обстоятельства требуют от России решительных действий».

Комментируя проведение спецоперации, Минниханов 24 февраля выразил уверенность, что «мы вместе справимся с новыми вызовами, которые есть перед нашей страной»:

— В этих условиях необходимо обеспечить консолидацию всего нашего общества, проявить наше единство, поддержать принятые решения руководства страны, обеспечить слаженную работу всех систем жизнеобеспечения, предприятий республики, — заявил президент Татарстана.



Фото: Максим Платонов

Отметим, что Татарстан направил уже две фуры с гуманитарной помощью беженцам с ЛНР и ДНР в распределительный центр в Ростовскую область. Вторая отбыла с казанского склада 2 марта. От татарстанцев вынужденные переселенцы получат продукты с длительным сроком годности, крупы, средства гигиены, бытовую технику, туалетную бумагу, школьные принадлежности и одежду.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Татьяна Демина