Чистая прибыль банка «Зенит» за 2021 год по МСФО составила 529 млн рублей

За 2021 год банк «Зенит» получил чистую прибыль по МСФО в размере 529 млн рублей против 4,4 млрд рублей чистого убытка в 2020 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Чистый процентный доход, сохранившийся на уровне 2020 года, составил 6,1 млрд рублей. Активы за прошлый год возросли до 250 млрд рублей, собственные средства — до 23,8 млрд рублей.

Банк также нарастил кредитный портфель на 26% — до 140,4 млрд рублей, в том числе корпоративный кредитный портфель — до 97,3 млрд рублей, розничный — до 58,5 млрд рублей. Объем привлеченных средств клиентов увеличился за год до 178,9 млрд рублей за счет привлечения средств юридических лиц.

За первое полугодие 2021 года чистая прибыль банка «Зенит» по МСФО составила 203,6 млн рублей против убытка 586,4 млн рублей за аналогичный период прошлого года. Финансовый результат до создания резервов и налога на прибыль составил 1,1 млрд рублей.



Дарья Акимова