Жительница Татарстана, связавшись с мошенниками, потеряла более 500 тысяч рублей
Жительница Лениногорска отдала мошенникам более 500 тысяч рублей, пытаясь заработать на инвестициях. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.
По данным ведомства, женщина увидела в социальной сети рекламу брокерской компании. После того как она оставила свой номер телефона, ей позвонил «представитель биржевой платформы». Узнав о схеме получения прибыли, потерпевшая стала переводить различные суммы денег.
Кроме того, для вывода денег с платформы нужно было оплатить страховку и налоговый вычет. Женщина выполняла все указания неизвестных, однако в конечном итоге поняла, что попалась на уловки мошенников, и обратилась в полицию.
Сейчас сотрудники полиции занимаются установлением личностей аферистов. Возбуждено уголовное дело.
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