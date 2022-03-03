Жительница Татарстана, связавшись с мошенниками, потеряла более 500 тысяч рублей

Фото: Максим Платонов

Жительница Лениногорска отдала мошенникам более 500 тысяч рублей, пытаясь заработать на инвестициях. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

По данным ведомства, женщина увидела в социальной сети рекламу брокерской компании. После того как она оставила свой номер телефона, ей позвонил «представитель биржевой платформы». Узнав о схеме получения прибыли, потерпевшая стала переводить различные суммы денег.

Фото: Максим Платонов

Кроме того, для вывода денег с платформы нужно было оплатить страховку и налоговый вычет. Женщина выполняла все указания неизвестных, однако в конечном итоге поняла, что попалась на уловки мошенников, и обратилась в полицию.

Сейчас сотрудники полиции занимаются установлением личностей аферистов. Возбуждено уголовное дело.

Диана Жиленкова