В Татарстане перед праздниками спрос на специалистов по цветам вырос на 78%

В Татарстане в преддверии праздников спрос на специалистов по цветам и букетам вырос на 78%, по России этот показатель чуть меньше — 71%, сообщили эксперты hh.ru.



Среднее зарплатное предложение для флористов в Татарстане составляет 35 тысяч рублей, в среднем по России представители этой специальности могут зарабатывать 41,4 тысячи рублей.

Татарстан занимает четвертое место среди регионов РФ по количеству открытых вакансий для флористов — 3%. В первую тройку входят Москва (33%), Санкт-Петербург (12%) и Московская область (8%). Пятерку замыкает Свердловская область (2%).

По словам руководителя пресс-службы hh.ru в Поволжье Александры Севостьяновой, работодатели ближе к началу марта стали активно размещать вакансии так называемых «флористов праздничного дня» — с занятостью на период активного спроса на цветы 7—8 марта. Подработку на этот период предлагают курьерам, подсобным рабочим и логистам, которые смогут грамотно распределять заказы и будут курировать доставку букетов.

Ключевые требования к флористам — высокая скорость работы, навык составления букетов и композиций в разных стилях, а также коммуникабельность.

Маргарита Головатенко