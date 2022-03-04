Житель Челнов через суд добился изменения формулировки увольнения

В Челнах бывший сотрудник через суд смог изменить формулировку своего увольнения: в качестве причины увольнения было указано хищение чужого имущества.



Согласно материалам дела, у мужчины возникли проблемы со здоровьем. Будучи на больничном, он подал заявление об увольнении в отдел кадров. После выздоровления он хотел получить трудовую книжку, но ему сообщили, что ее перевели в электронный формат. Истец получил выписку через портал госуслуг. Там было указано, что его уволили не по собственному желанию, а по статье — за противоправные действия.

Представитель работодателя в зале суда не смог доказать факт хищения имущества сотрудником.

Фото: realnoevremya.ru

Приговором суда руководству организации придется изменить формулировку в трудовой книжке, выплатить заработную плату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда, сообщили «Челнинские известия».

Маргарита Головатенко