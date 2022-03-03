В Казани демонтируют четыре самовольно установленных торговых объекта
В Казани демонтируют четыре самовольно установленных и незаконно размещенных торговых объекта. Соответствующее постановление подписано в исполкоме города.
В добровольном порядке до 7 марта 2022 года необходимо снести следующие объкты:
- Торговый киоск по ул. Лейтенанта Шмидта, вблизи дома 35.
- Торговый объект в СНТ «Залесный».
- Торговый объект по ул. Серова, вблизи дома 6.
- Торговый объект (тонар) по ул. Вишневского, вблизи дома 51/1.
Если их владельцы не снесут их самостоятельно, объекты демонтируют принудительно в срок с 8 марта по 6 июня 2022 года, следует из документа, опубликованного в сборнике мэрии Казани.
комментарии