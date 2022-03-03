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В Казани демонтируют четыре самовольно установленных торговых объекта

22:19, 03.03.2022 1
В Казани демонтируют четыре самовольно установленных торговых объекта
Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Казани демонтируют четыре самовольно установленных и незаконно размещенных торговых объекта. Соответствующее постановление подписано в исполкоме города.

В добровольном порядке до 7 марта 2022 года необходимо снести следующие объкты:

  • Торговый киоск по ул. Лейтенанта Шмидта, вблизи дома 35.
  • Торговый объект в СНТ «Залесный».
  • Торговый объект по ул. Серова, вблизи дома 6.
  • Торговый объект (тонар) по ул. Вишневского, вблизи дома 51/1.

Если их владельцы не снесут их самостоятельно, объекты демонтируют принудительно в срок с 8 марта по 6 июня 2022 года, следует из документа, опубликованного в сборнике мэрии Казани.

Татьяна Демина
БизнесОбществоВластьРозничная торговля Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 03 мар
    Недалеко от остановки Глушко напротив магазина электрический мир и Улыбка радуги недавно поставили киоск, который портит интерьер здания, мешает людям, сузилась улица. Этот киоск незаконный ,кто разрешил киоск установить? Кто там торгует? ПРоверяйте! Убрать киоск оттуда!
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