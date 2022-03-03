В выходные в Татарстане похолодает до -10 градусов

Фото: Максим Платонов (архив)

В ближайшие выходные и в начале следующей недели в Татарстане ожидается похолодание. В дневное время синоптики прогнозируют до -10 градусов, а в ночное до -20 градусов, следует из сообщения Гидрометцентра РТ.

В пятницу, 4 марта, к Татарстане местами пройдет небольшой снег. Ночью температуры опустятся до -4 до -9 градусов, а при прояснениях до -12°С. Днем будет теплее — прогнозируется от -3 до +1 градуса.

Уже в субботу, 5 марта, погода в республике существенно ухудшится — ожидается снег, в том числе мокрый, днем в отдельных районах Татарстане сильный. Местами возможны метель и сильный северный ветер порывами до 15-20 м/с. Ночью ожидается -3..-8°С, днем от -4 до +1°С. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.

В воскресенье, 6 марта, в Татарстане ночью и утром пройдет снег, местами сохранятся метель и сильный ветер. Днем осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром похолодает до -7..-12°С, а при прояснениях до -15°С. Дневные температуры составят -5..-10°С.

Фото: Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в начале следующей недели, 7 и 8 марта, в Татарстане сохранится морозная погода и небольшой снег. Ночью температуры опустятся до -13 до -20°С, днем ожидается от -4 до -10 градусов.

В Гидрометцентре РТ рассказали, что 2 марта в Татарстане отмечалась малооблачная погода местами с туманами. Днем воздух прогрелся до +3°С. Ночью температуры опустились до -8.. -14°С. Днем 3 марта в полдень температуры составили от -3 до -8 градусов.

Татьяна Демина