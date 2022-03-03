УК просят не начислять казанцам пени за просроченный платеж за ЖКУ из-за повышения ставки Центробанка

Фото: Олег Тихонов

Жителям Казани просят не начислять пени за просроченный платеж за ЖКУ за февраль. С таким обращением городские управляющие компании выступили в адрес «Татэнергосбыта».

Как сообщили в мэрии города, причиной является повышение Центробанком РФ ключевой ставки с 9,5% до 20%. От ее величины зависит размер пени. Однако в УК подчеркивают, что мораторий на начисление пени не был введен, поэтому долг, начисленный ранее, а также пени не списываются.

Фото: Илья Репин

Отмечается, что в «Татэнергосбыт» обратились управляющие компании «Уютный дом», «ЖиК», «Бриор-К», «Старый город», «РЖУ Советского района», «Гвардейская», «Авиастроительного района», «АДС Приволжский», «Ремонтсервис» и другие.

В феврале из-за роста платы за отопление в Татарстане значительно увеличилось число обращений местных жителей в Минстрой и жилищную инспекцию. А по итогам прошлого года в республике выявили почти 70 нарушений по начислению платы за ЖКУ и вернули жильцам 6 млн рублей.

Диана Жиленкова