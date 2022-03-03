СП: госдолг России в 2021 году увеличился до 18,1% ВВП

Государственный долг России в 2021 году увеличился на 10,5%, или на 1,9 трлн рублей, что составляет 20,9 трлн, или 18,1% от ВВП, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Счетной палаты РФ.



Внутренний долг увеличился на 1,7 трлн рублей, то есть на 11,8%, составив 16,4 трлн. Внешний долг в иностранной валюте вырос на $2,99 млрд (в рублевом эквиваленте — на 246,5 млрд рублей), или на 5,3% (на 5,9%), и составил $59,7 млрд (4 435,4 млрд рублей).

За 2020 год госдолг вырос на 39,9% (5,4 трлн рублей), а его объем достиг 18,9 трлн рублей (17,8% ВВП).

Фото: realnoevremya.ru

Согласно данным Министерства финансов США на начало февраля, государственный долг США впервые превысил $30 трлн. Госдолг достиг этой отметки раньше на несколько лет в связи с расходами на борьбу с последствиями пандемии коронавируса. Сюда относятся в том числе пособия по безработице и поддержка малого бизнеса.

В ноябре 2021 года Россия снизила объем вложений в американские государственные ценные бумаги до $2,4 млрд. В октябре эта сумма составляла $3,72 млрд, в сентябре — $3,918 млрд. В ноябре прошлого года долгосрочные облигации в российских вложениях оценивались в $101 млн, краткосрочные — в $2,3 млрд, тогда как в октябре первый показатель был равен $554 млн, второй — $3,1 млрд.

Маргарита Головатенко