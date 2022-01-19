Россия сократила вложения в гособлигации США до $2,4 млрд

В ноябре 2021 года Россия снизила объем вложений в американские государственные ценные бумаги до $2,4 млрд. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на данные Минфина США.

В октябре эта сумма составляла $3,72 млрд, в сентябре — $3,918 млрд. В ноябре прошлого года долгосрочные облигации в российских вложениях оценивались в $101 млн, краткосрочные — в $2,3 млрд, тогда как в октябре первый показатель был равен $554 млн, второй — $3,1 млрд.

Трое самых крупных держателей госбумаг США — это Япония с $1,34 трлн, Китай с $1,08 трлн и Великобритания с $621,6 млрд. Россия в список крупнейших уже не входит. В 2018 году на фоне санкций РФ начала сокращать вложения в американский госдолг, имея вложения в него $96 млрд.

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В ноябре 2021 года частные инвесторы вложили в российские акции 91 млрд рублей. Это была рекордная сумма.

Дарья Акимова