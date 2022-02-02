Госдолг США впервые превысил $30 трлн

Государственный долг США впервые превысил $30 трлн, об этом свидетельствуют данные Министерства финансов США.



Такая сумма указана в графе «общий государственный долг» в докладе ведомства, сообщает RT.

Госдолг достиг этой отметки раньше на несколько лет в связи с расходами на борьбу с последствиями пандемии коронавируса. Сюда относятся в том числе пособия по безработице и поддержка малого бизнеса, отметили в The New York Times.

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В ноябре 2021 года Россия снизила объем вложений в американские государственные ценные бумаги до $2,4 млрд. В октябре эта сумма составляла $3,72 млрд, в сентябре — $3,918 млрд. В ноябре прошлого года долгосрочные облигации в российских вложениях оценивались в $101 млн, краткосрочные — в $2,3 млрд, тогда как в октябре первый показатель был равен $554 млн, второй — $3,1 млрд.

Маргарита Головатенко