Умер бывший министр юстиции Татарстана Альберт Салабаев

Умер бывший министр юстиции Татарстана Альберт Салабаев. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции республики.

Причина смерти не называется. О дате и месте похорон сообщат дополнительно.

Альберт Салабаев родился 1 августа 1941 года в городе Канаше Чувашской АССР. В 1970 году окончил Казанский государственный университет по специальности «правоведение». Работал в Министерстве финансов Татарской АССР старшим инспектором-ревизором. В 1970 году стал народным судьей Приволжского районного народного суда Казани. С 1973 года — член Верховного суда Татарской АССР. С 1987 по 2004 год был министром юстиции республики.

Салабаев — один из разработчиков проекта Конституции Татарстана, законопроектов о собственности и государственной службе. Под его руководством подготовили и издали ряд сборников законодательства республики.



Татьяна Леухина