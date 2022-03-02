В домах Московского района Казани отключили водоснабжение из-за аварии

В Московском районе Казани ряд домов остался без воды из-за аварии на водопроводе по ул. Серова, 14. Об этом сообщается в telegram-канале администрации Кировского и Московского районов.

Сейчас на месте работают специалисты МУП «Водоканал». Воды нет по следующим адресам: ул. Баруди, 11, 13, 15, 17, 19, 25а; ул. Батыршина, 29, 31, 35, 37, 39; ул. Кулахметова, 20, 22, 22а; ул. Серова 2, 4, 6/1, 6/2, 6а, 6б, 8, 8а, 10, 14.

Фото: kzn.ru

Сегодня утром водоснабжение возобновили в домах Советского района. С 9.00 1 марта там отключали воду в связи с проведением работ.



Татьяна Леухина