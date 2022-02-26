В Советском районе Казани ряд домов временно останется без водоснабжения

В некоторых домах Советского района Казани временно отключат водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

1 марта с 9:00 до 6:00 2 марта прекратится подача воды по адресам: улица Закиева, 17, 17а, 39, улица Академика Сахарова, 1, 1б, 13, 13а, б, в, г, 15, 17, 17а, 19, 19а, 29, 31, 31б, в, г, д, 31/1.

Отключение связано с проведением работ по переврезке водопровода. Автоцистерны будут размещать согласно поступающим заявкам.

Фото: kzn.ru

24 февраля в ряде домов Приволжского района Казани временно отключили водоснабжение. Это также было связано с работами по подключению водопровода.

Дарья Акимова