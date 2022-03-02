Участок проспекта Дружбы народов в Челнах отремонтируют за 239 млн рублей

В Набережных Челнах отремонтируют участок дороги проспекта Дружбы народов за 239 млн рублей, средства выделяются из бюджета Татарстана, такой тендер есть на сайте госзакупок.



Протяженность участка от проспекта Мира до проспекта Чулман — 2,28 км. Ремонт кольцевого пересечения у ТЦ на проспекте Мира обойдется в 54,8 млн рублей, ремонт прямого отрезка проспекта Дружбы народов — в 95,8 млн рублей.

На компенсацию вырубки 87 деревьев, которая потребуется для проекта, потратят 731 тысячу рублей.

Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс». Заявку можно подать до 16 марта, поставщика определят 18 марта.

Фото: realnoevremya.ru

В феврале ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» объявило тендер на ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа на участке км 957+000 — км 970+000 в Татарстане.

Маргарита Головатенко