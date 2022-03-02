При финансовой поддержке Сбербанка в Лаишевском районе построят новый жилой комплекс

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк»

Отделение «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк профинансировало строительство нового жилого комплекса класса комфорт — «Волшебный Сад»* компании «Специализированный Застройщик «ТРОЙКА» на сумму 421 млн руб.

«Волшебный Сад» находится в 15 минутах езды от Казани в с. Сокуры Лаишевского района. Жилой комплекс будет состоять из 6 малоэтажных домов. В его локации уже есть детский сад, школа, магазины, религиозные учреждения, парк, МФЦ.

Покупатели квартир могут оформить договор на покупку и провести безопасную сделку с использованием эскроу-счета. После его открытия деньги покупателей будут задепонированы банком до завершения строительства.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

— При использовании механизма эскроу Сбербанк выступает надежным партнером для покупателей жилья, гарантирующим, что их средства будут находиться в полной безопасности до сдачи дома застройщиком. Проектное финансирование является также удобным инструментом и для девелоперов, которое гарантирует защиту от непредвиденных обстоятельств.

* С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте дом.рф

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»