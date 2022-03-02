Ростуризм: Турция, Египет и Тунис ждут российских туристов

Фото: Максим Платонов

В Ростуризме заявили, что Турция, Египет и Тунис подтвердили ожидание российских туристов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам представителей ведомства, накануне руководитель Ростуризма Зарина Догузова провела переговоры с министром туризма Туниса Мохамедом Моэз Бельхасеном. Главной темой стало дальнейшее развитие туристических контактов между странами. Бельхасен заявил, что власти Туниса не планируют вводить ограничения в отношении России.

Кроме того, Догузова побеседовала с министрами туризма Египта и Турции Халедом Эленани и Мехметом Эрсоем. Они также заверили ее в заинтересованности в сотрудничестве с Россией и отсутствии планов по введению ограничений для туристов из РФ.

Фото: realnoevremya.ru

В Ростуризме также рекомендовали отказаться от поездок в страны, которые ввели санкции против России. Это может нести в себе риски своевременного и безопасного возвращения в страну.

Дарья Акимова