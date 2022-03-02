В Челнах сотрудника МЧС осудили за штраф татарстанцам, которые ничего не нарушили

В Набережных Челнах сотрудника ГУ МЧС РФ по РТ осудили за превышение полномочий, сказано в пресс-службе суда.



Сотрудник внес в документы по делу об административном правонарушении заведомо ложные сведения и вынес постановления — согласно им, двое потерпевших привлекались к административной ответственности в виде административного штрафа за административные правонарушения по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ, которые они не совершали.

Приговором суда сотрудника МЧС оштрафовали в размере 30 тысяч рублей за превышение должностных полномочий. Приговор не вступил в законную силу.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее в превышении должностных полномочий и крупном мошенничестве обвинили 41-летнюю жительницу Альметьевска. По версии следствия, обвиняемая, занимая должность главного бухгалтера одного из общеобразовательных учреждений, неправомерно завышала себе размер зарплаты. Общий ущерб оценили в 988 тысяч рублей.

Маргарита Головатенко