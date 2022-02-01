В Альметьевске главбуха общеобразовательного учреждения заподозрили в завышении себе зарплаты

Фото: прокуратура РТ

41-летнюю жительницу Альметьевска обвинили в крупном мошенничестве с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Следствие считает, что обвиняемая, будучи на должности главного бухгалтера одного из общеобразовательных учреждений, неправомерно завышала себе размер зарплаты. Общий ущерб оценили в 988 тысяч рублей.

Женщина полностью признала свою вину. В отношении обвиняемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Максим Платонов

Накануне прокуратура Советского района города Казани провела проверку после обращения местной жительницы о незаконном удержании половины пенсии. В ноябре 2021 года после взыскания задолженности по кредитам судебный пристав-исполнитель вынес постановление об обращении взыскания на половину пенсии должницы. Размер ее пенсии после удержания оказался меньше прожиточного минимума, установленного для пенсионеров в России.

Маргарита Головатенко