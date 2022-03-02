В Татарстане поступило более 11 тысяч заявок на догазификацию

Жители Татарстана подали 11 125 заявок на догазификацию, из них приняли 8 596 обращений. Об этом рассказал заместитель премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли Альберт Каримов.

По его словам, потенциально подлежат догазификации 18 164 домовладения в 903 населенных пунктах. Общий объем финансирования составляет порядка 4 млрд рублей. В план-график входят более 9,2 тысячи домовладений.

Фото: Максим Платонов

Согласно графику, в этом году планируют газифицировать 8 534 домовладения, в 2023 году — еще 49. Догазификация позволит достичь 99,98%, сообщили в Министерстве промышленности и торговли РТ.

В прошлом месяце в республике образовали региональный штаб по догазификации. Он сформирован для обеспечения взаимодействия органов государственной власти РТ и местного самоуправления, ООО «Газпром трансгаз Казань» и других организаций по оперативному решению вопросов газификации.



Диана Жиленкова