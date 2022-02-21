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В казанском аэропорту не пустили в Стамбул девушку, которая везла партию накладных ресниц

20:20, 21.02.2022
В казанском аэропорту не пустили в Стамбул девушку, которая везла партию накладных ресниц
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В международном аэропорту Казани таможенники остановили 22-летнюю девушку, которая планировала увезти в Стамбул партию ресниц для наращивания. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанской таможни.

В каждой из 50 упаковок находилось по 16 полосок ресниц. Общее количество ресниц составило 800 штук. Сотрудникам таможенного поста крымчанка рассказала, что оказывает услуги по наращиванию ресниц и этот товар предназначался для студии красоты, находящейся в Стамбуле. Для прохождения таможенного контроля выбрала «зеленый» коридор, потому что не знала о таможенных правилах. Свой товар она планировала задекларировать.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В отношении девушки составили определение об административном правонарушении по ст. 16. 2 ч. 1 КоАП РФ «Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию…».

В декабре прошлого года в международном аэропорту Казани им. Тукая 45-летняя женщина пыталась незаконно вывезти в Стамбул порядка $40 тысяч. Начал решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Татьяна Леухина
Происшествия Татарстан

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