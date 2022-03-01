Бугульминец лишился денег, пытаясь купить цветы в интернете

25-летний житель Бугульмы обратился в дежурную часть отдела МВД с заявлением о мошеннических действиях. Он пояснил, что хотел заказать доставку тюльпанов через группу в социальных сетях, на которую вышел через рекламу.



Бугульминец оформил заказ, и продавец скинул ему номер своей карты, на которую покупатель перевел 3,5 тысячи рублей. В назначенный срок заказ не был доставлен, продавец не выходил на связь. После этого бугульминец обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

МВД по Татарстану напоминает: при покупке товаров через интернет следует быть внимательным. Перед перечислением денег необходимо изучить страницу, сайт компании и просмотреть отзывы других клиентов. Заниженная в несколько раз цена может быть одним из признаков нечестных намерений продавца.

Фото: realnoevremya.ru

В феврале МВД Татарстана сообщило, что 72-летняя жительница Казани перевела мошенникам 1 миллион 33 тысячи рублей, поверив, что переводит средства на «безопасные счета».

Маргарита Головатенко