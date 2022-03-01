Предприниматели могут сэкономить на РКО от Банка Зенит

Банк ЗЕНИТ расширил опции РКО на пакетах услуг. Теперь представители МСБ могут выбрать необходимые лимиты бесплатных платежей, а также изменить размер комиссии на переводы на счета физических лиц и выдачу наличных.

Клиентам доступны дополнительные опции «Переводы на счета физических лиц», «Выдача наличных» и «Дополнительные платежи». Так, предприниматели при подключении опции на пакете «Бизнес +» могут сэкономить до 14,5 тыс. рублей на переводах до 3 млн рублей и увеличить на 16% объем таких операций.

«Для комфорта клиентов мы разработали дополнительные опции по самым популярным видам услуг расчетно-кассового обслуживания. Специальные предложения позволят предпринимателям сэкономить на услугах, необходимых для ведения бизнеса. В будущем мы планируем и дальше развивать продукты для МСБ», — отметил руководитель блока МСБ Банка ЗЕНИТ Дмитрий Дьяков.

Также клиенты могут подключить торговый эквайринг. Банк предоставляет бесплатный личный кабинет, ежедневную отчетность на электронную почту, круглосуточную службу поддержки, собственный процессинговый центр, оснащенный по последним мировым стандартам, бесплатный терминал.

Доступно обслуживание карт ведущих платежных систем: Visa, MasterCard, МИР, China UnionPay, в том числе по технологии бесконтактной оплаты и Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay. Зачисление денежных средств на расчетный счет происходит от одного дня.

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