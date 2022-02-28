Сбер существенно повышает ставки по депозитам в рублях и запускает новые валютные вклады

С 1 марта 2022 года Сбербанк повысит ставки по депозитам. В результате максимальная доходность по СберВкладу Прайм (доступен держателям годовой подписки СберПрайм+ ) — 18%, по СберВкладу составит 16,5% годовых, по вкладу Промо Управляй — 16%.

Также с 1 марта банк предложит клиентам новые вклады в долларах США и евро. По промо-вкладу «Валютный Сохраняй» в долларах ставка достигнет 5%, в евро — 3,5%. По вкладу «Валютный Управляй» (можно не только пополнять счет вклада, но и снимать средства в пределах неснижаемого остатка) максимальная ставка будет равняться 3% в долларах и 2% в евро.

Эти решения приняты в связи с тем, что Банк России повысил ключевую ставку.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»