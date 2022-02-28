В Альметьевске два новых жилых дома проходят итоговую проверку Госстройнадзора РТ
Два новых жилых дома в Альметьевске проходят завершающую стадию итоговой проверки Госстройнадзора Татарстана. При положительном результате им выдадут заключения о соответствии проектной документации.
Инспектируются дома: 7-, 9-этажный многоквартирный жилой дом №А2 и 9-этажный многоквартирный дом №Б2. Оба объекта проходят вторую очередь строительства жилой застройки квартального типа на участке, ограниченном улицами Полевой, Автомобилистов, Герцена.
Застройщик — Госжилфонд при президенте РТ. Генеральный подрядчик — ООО «Евростройхолдинг+». Проектировщик — ООО «Офис Де». Новые дома возвели по государственной программе «Социальная ипотека», сообщает пресс-служба Госстройнадзора Татарстана.
По состоянию на 12 февраля в Татарстане построили 407 тыс. кв. м жилья, что составляет 15% от плана. Наибольший процент выполнения — по соципотечному строительству — 47% (70 тыс. кв. м).
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