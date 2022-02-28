Гидрометцентр Татарстана вновь зафиксировал превышение ПДК диоксида азота в Казани

В столице Татарстана наблюдается превышение предельно допустимой концентрации диоксида азота в воздухе. Его зафиксировал пункт наблюдения, расположенный на улице Декабристов.



По данным Гидрометцентра РТ, концентрация диоксида азота составляет 0,387 мг/кубометр. Предельно допустимой концентрацией является 0,2 мг/кубометр.

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В этом месяце в городе уже было зафиксировано превышение концентрации диоксида азота. Показатель составил 0,436 мг/кубометр. Превышение зафиксировал пункт наблюдения на улице Декабристов.



Также в феврале в Казани зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации аммиака. Его зафиксировал пункт наблюдения на улице Мартына Межлаука. Показатель составил 0,3 мг/кубометр при норме в 0,2 мг/кубометр.



В Казани установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из 10 этих постов находятся в непосредственной близости к крупным автодорожным магистралям города. Подробнее — в расследовании «Реального времени».



Диана Жиленкова