Путин предложил обсудить санкции, которые «империя лжи» пытается реализовать в отношении России

Президент России Владимир Путин проводит экономическое совещание, пишет «РИА Новости». На нем присутствуют премьер-министр Михаил Мишустин, глава Банка России Эльвира Набиуллина и другие.

— Я пригласил вас для того, чтобы поговорить о вопросах, связанных с экономикой, финансами <...> имею в виду, конечно, и те санкции, которые сейчас так называемое западное сообщество, как я назвал его в своем выступлении «империя лжи», пытается реализовать в отношении нашей страны, — заявил Путин.

Напомним, западные страны выражают свое неодобрение проводимой Россией спецоперации в Донбассе введением санкций в отношении РФ, ее компаний, граждан, в том числе высокопоставленных чиновников, включая самого Путина. Их уже ввели США, Великобритания, Канада и ряд других государств.

«Реальное время» продолжает следить за военной спецоперацией России в Донбассе, о которой Путин объявил 24 февраля. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.



Татьяна Демина