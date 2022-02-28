Прирост запасов «Татнефти» в России с 2018 по 2021 годы оценивается в 116% от плана

Совет директоров ПАО «Татнефть» провел очередное заседание, на котором рассмотрел итоги исполнения бюджета за январь 2022 года. Вместе с этим утвержден бюджет на март.

Прирост запасов «Татнефти» в России с 2018 по 2021 годы оценивается в 116% от запланированного или 123,2 миллиона тонн нефти и 6,1 млрд кубометров газа, сообщает пресс-служба компании.

На сегодняшний день «Татнефть» владеет 33 лицензионными участками в пяти регионах за пределами Татарстана. На них расположены 46 месторождений на этапах поисково-разведочного изучения и пробной эксплуатации.

Фото: tatarstan.ru

За три года, с 2018-го по 2021-й, «Татнефть» приобрела восемь участков для недропользования, из которых два в РТ на сегодняшний день введены в разработку. Продолжаются работы по восполнению прироста запасов.

В начале февраля стало известно, что в январе 2022 года группа «Татнефть» добыла 2,44 млн тонн нефти, превысив показатель за аналогичный период 2021-го. В сравнении с декабрем прошлого года объем добычи остался без изменений.



Татьяна Демина