Муфтий Татарстана поручил ввести для заключенных мусульман постное меню

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин во время визита в комплекс благотворительного фонда «Ярдам-Помощь» поручил проработать вопрос о введении в исправительных колониях республики на выбор заключенным мусульманам постного меню. Об этом сообщает ДУМ РТ.

Председатель Совета фонда, советник муфтия, член Общественного Совета при ФСИН РФ Илдар хазрат Баязитов рассказал главе ДУМ РТ, что в настоящее время обеспечение халяльным питанием в тюрьмах происходит только в период месяца Рамазан и праздника Курбан-байрам. Постные блюда могли бы стать регулярной альтернативой общему нехаляльному меню. Хазраты рассмотрели возможность обращения в Межрелигиозный Совет РФ для распространения такой практики во всех тюрьмах России.

Фото: Ринат Назметдинов

Напомним, в 2018 году вопрос питания мусульман за решеткой был затронут на заседании Верховного суда Татарстана.

«Тут только свинина, и мне тяжело. Живу на макаронах и каше», — сообщил арестованный по делу о поступлении в КФУ иностранцев за взятки гражданин Ирака Ахмед Абдулкарим Абдуллах Шиблави.



Пресс-секретарь УФСИН по РТ Алексей Ларин сообщил, что питание соответствует установленным законодательством РФ правилам и отличается разнообразием: «Для приготовления блюд используется говядина, свинина, мясо кур, рыба, а также мясные консервы из говядины. В течение пяти месяцев 2018 года в рационе была даже баранина».

Максим Кокунин