В Татарстане продолжается строительство трассы М-12 Москва-Казань — видео

В Верхнеуслонском районе Татарстана продолжается строительство участка трассы М-12 Москва-Казань. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Всего трасса длиной 142 километра пройдет по пяти районам республики. Ее строительство идут круглосуточно. В нем задействовано больше тысячи человек и 300 единиц техники. Уже проделаны работы по переносу коммуникаций, укладке слоев оснований ее полотна, построены экодуки — мосты для перехода животных.

Частью дороги станет мост через Волгу длиной три километра. Это будет самое крупное искусственное сооружение новой магистрали. Он строится сразу с берегов Лаишевского и Верхнеуслонского районов РТ.

В середине февраля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что правительство прорабатывает вопрос финансирования продления автотрассы М-12 до Новосибирска с выходом на Монголию. На участке Москва — Казань задействованы 15 тысяч рабочих. Уже в июле на стройку выйдут 38 тысяч человек.



Дарья Акимова