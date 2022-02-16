В Татарстане сотрудника ГИБДД обвиняют в получении взяток за помощь при сдаче экзаменов по вождению

В Татарстане следственные органы СК РФ по РТ завершили расследование уголовного дела в отношении старшего госинспектора отделения по приему экзаменов по вождению экзаменационного отдела ГИБДД УМВД России по Казани, обвиняемого в получении взяток. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, обвиняемый с помощью знакомого инструктора по вождению помогал сдающим экзамены на автомобильные права, за что просил 11 тысяч рублей. Желающие получить права сдавали экзамен на учебной машине инструктора, а тот жестами указывал им, когда нужно переключать скорость передач или включать указатели поворота. Даже если они допускали ошибки, после экзамена обвиняемый автоинспектор ставил им хорошие оценки. Обнаружено это было после того, как один из экзаменуемых сообщил о подобном в ОРЧ СБ МВД по РТ.

Следствие установило семь эпизодов получения взяток и ряд превышений должностных полномочий при приеме экзаменов. Свою вину автоинспектор не признал. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд.

Фото: realnoevremya.ru

В декабре в Татарстане возбудили уголовное дело на гражданина иностранного государства, который предложил взятку начальнику РЭО ОГИБДД за успешную сдачу экзамена. Мужчина безуспешно пытался сдать теоретический экзамен в ОГИБДД ОМВД России по Арскому району. После трех неудачных попыток он предложил взятку за успешную сдачу.



Дарья Акимова