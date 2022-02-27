В РФС не видят правовых оснований для отмены стыкового матча ЧМ-2022 Россия — Польша

В Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что не видят правовых оснований для отмены стыкового матча чемпионата мира-2022 между сборными России и Польши, а также последующей игры с победителем пары Швеция — Чехия. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на службу коммуникаций организации.



По данным службы, в настоящее время в РФС не поступало информации из ФИФА о вероятном переносе или отмене матчей отборочного раунда чемпионата мира. Они должны состояться 24 и 29 марта в Москве. Поэтому футбольный союз продолжает подготовку к этим играм.

Также РФС готов предоставить необходимые гарантии для проведения этих и других матчей в России с высоким уровнем организации и соблюдением всех требуемых мер безопасности.

Фото: pixabay.com

Накануне президент Польского футбольного союза (PZPN) Цезарий Кулеша сообщил, что сборная Польши намерена отказаться от проведения стыкового матча с Россией в связи с ситуацией на Украине. Сегодня стало известно, что и сборная Чехии по футболу отказалась проводить игру.

Дарья Акимова