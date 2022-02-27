С 28 февраля Центробанк возобновляет покупку золота на внутреннем рынке

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С 28 февраля Банк России возобновляет покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Стоимость покупки золота будет определяться каждый день на основе утренней цены Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA Gold Price AM). Также, по данным ЦБ, на 18 февраля международные резервы России обновили исторический максимум, увеличившись за неделю до $639,6 млрд.

ЦБ регулярно пополнял золотом резервы до 1 апреля 2020 года. После он приостановил ее покупку на внутреннем рынке. Это было связано с необходимостью стимулировать экспорт золота и обеспечением дополнительного притока в Россию валютной выручки, сократившейся в условиях значительно снизившихся цен на нефть.

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Также сегодня Центробанк временно смягчил лимитные требования к банкам. Мера будет действовать до 1 июля 2022 года.



Дарья Акимова